Widerøe meldet Augustzahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat August 2025 insgesamt 366.216 Passagiere, das waren sieben Prozent mehr als im August des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2025 verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozent auf 193 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 150 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im August 77,5 Prozent und hat sich dabei um 1,1 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,068 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.