Widerøe meldet Aprilzahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat April 2026 insgesamt 336.021 Passagiere, das waren ein Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2026 verglichen mit dem Vorjahresapril mit 174 Millionen Sitzplatzkilometer auf gleichem Niveau gehalten, die Nachfrage hat sich um drei Prozent auf 122 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die Auslastung erreichte im April 70,1 Prozent und hat sich dabei um 1,7 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft Norwegens 4,152 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent. Die Flugzeuge waren zu 73,1 Prozent ausgelastet, 0,4 Prozentpunkte weniger stark als ein Jahr zuvor.