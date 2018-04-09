Widerøe übernimmt Embraer E190-E2

Wideroe Embraer E190-E2 (Foto: Embraer)

Die norwegische Fluggesellschaft Widerøe konnte am 4. April 2018 ihren ersten Embraer E190-E2 übernehmen, das Flugzeug soll ab dem 24. April auf dem Inlandnetz eingesetzt werden.

Die erste Embraer E190-E2 wurde am Embraer Hauptsitz bei São José dos Campos feierlich an Widerøe übergeben. Das Flugzeug soll im Verlauf dieser Woche von São José dos Campos über Recife, Las Palmas und Aberdeen nach Bergen überflogen werden. Der erste Linienflug ist dann am 24. April von Bergen nach Tromsø geplant. Die norwegische Regionalfluggesellschaft betreibt momentan eine reine Turboprop Flotte, und steigt mit der Embraer E190-E2 ins Jetzeitalter ein. Widerøe hat drei E190-E2 fest bestellt und Kaufrechte für zwölf weitere Flugzeuge dieses Typs in die Verträge eingehandelt. Die norwegische Fluggesellschaft hat das Flugzeug für 114 Passagiere in einer Klasse ausgelegt.

Embraer E190-E2 (Foto: Embraer)

Der erste Embraer E190-E2 Prototyp absolvierte am 23. Mai 2016 auf dem Embraer Werkflugplatz in São José dos Campos seinen Jungfernflug. Das Flugtestprogramm umfasste rund 2.000 Flugstunden, vier Prototypen waren für die Zertifizierungsflüge eingespannt. Zusätzlich testete Embraer die Flugzeugsysteme wie die Avionik, die Hydraulik, die Flugsteuerung, die Elektrik und Klimaanlage während 45.000 Stunden auf verschiedenen Prüfständen.

Embraer E190-E2 Cockpit (Foto: Embraer)

Die E-Jets von Embraer sind im Segment für 70 bis 130 Passagiere marktführend, mehr als 1.400 E-Jets konnten bereits ausgeliefert werden und mehr als 1.800 wurden insgesamt in Auftrag gegeben. Diese Jet Familie wurde 1999 mit Crossair als Launch Customer lanciert und ließ den brasilianischen Flugzeugbauer zur weltweiten Nummer drei unter den Flugzeugproduzenten werden. Der erste E-Jet von Embraer ging 2004 bei LOT Polish Airlines in Dienst. Swiss International Air Lines, die nach dem Swissair Bankrott als Nachfolgegesellschaft der Crossair ins Leben gerufen wurde, hat nie einen Embraer E-Jet eingeführt.

LOT Polish Airlines Embraer 170 (Foto: Embraer)

Mit der E-Jet E2 Familie lancierte Embraer während der Paris Air Show im Juni 2013 die zweite Iteration ihres modernen Verkehrsflugzeuges. Die verbesserten E-Jets sind mit einem modernen PW1900G Geared Turbofan Triebwerk von Pratt & Whitney ausgerüstet und verfügen neben vielen kleineren und gösseren Verfeinerungen auch über ein komplettes Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem. Laut Embraer verbraucht der neue Jet rund 17,3 Prozent weniger Treibstoff als das Vorgängermodell E190.

Embraer E190-E2 (Foto: Embraer)

Embraer konnte für die E2-Jets bereits 228 Festbestellungen entgegennehmen. Die Anzahl der Sitze bleibt in den Flugzeugen der neuen Iteration unverändert. Bei einer Konfiguration für zwei Klassen finden beim E190-E2 97 Passagiere Platz, bei einer Klasse 106. Durch die Effizienzverbesserung kann die Reichweite verglichen mit der Vorgängermaschine beim E190-E2 um 480 Nautische Meilen (889 km) deutlich verbessert werden, sie liegt bei 2.880 Nautischen Meilen (5.333 km).