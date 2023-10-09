Wichtige Linie von Paderborn nach München

Vorfeld Flughafen Paderborn/Lippstadt (Foto: APT Paderborn/Lippstadt)

Der Flughafen Paderborn Lippstadt unterstreicht die hohe Bedeutung der Lufthansa-Strecke von Paderborn Lippstadt nach München.

Die große Bedeutung der Lufthansa-Linienverbindung nach München insbesondere auch für Geschäftsreisende ist am Flughafen Paderborn/Lippstadt seit vielen Jahren bekannt. Weniger präsent ist vielen Menschen in der Region die große Anzahl an attraktiven Weiterflug-Zielen, die sich mit einem überschaubaren Aufenthalt in der bayerischen Metropole von maximal drei Stunden erreichen lassen, teilt der Airport in einer Medienmitteilung mit.

Tatsächlich bietet die Lufthansa über ihr internationales Streckennetz eine Vielzahl von Destinationen an, die mit einem Umstieg bei automatischer Weiterbeförderung des Gepäcks erreichbar sind. Dabei handelt es sich um 80 weltweite Ziele, die unter Berücksichtigung akzeptabler Umsteigezeiten in München ganz nah sind. Neben zahlreichen Destinationen in Europa sind auch interkontinentale Ziele dabei – angefangen von Boston über Denver, Miami und New York bis hin zu Peking und Seoul.

Die große Bedeutung der Lufthansa-Linienverbindung nach München insbesondere auch für Geschäftsreisende ist am Flughafen Paderborn/Lippstadt seit vielen Jahren bekannt. Weniger präsent ist vielen Menschen in der Region die große Anzahl an attraktiven Weiterflug-Zielen, die sich mit einem überschaubaren Aufenthalt in der bayerischen Metropole von maximal drei Stunden erreichen lassen, teilt der Airport in einer Medienmitteilung mit.

Tatsächlich bietet die Lufthansa über ihr internationales Streckennetz eine Vielzahl von Destinationen an, die mit einem Umstieg bei automatischer Weiterbeförderung des Gepäcks erreichbar sind. Dabei handelt es sich um 80 weltweite Ziele, die unter Berücksichtigung akzeptabler Umsteigezeiten in München ganz nah sind. Neben zahlreichen Destinationen in Europa sind auch interkontinentale Ziele dabei – angefangen von Boston über Denver, Miami und New York bis hin zu Peking und Seoul.

„Die Lufthansa-Linie nach München hat viele Vorzüge, die weit über die klassische Point-to-point-Verbindung hinausgehen. Immer mehr Menschen sind bereit für einen Umsteigeflug, wenn sie von Paderborn/Lippstadt abfliegen können. Das Lufthansa-Streckennetz bietet optimale Voraussetzungen, um vom Heimathafen in die ganze Welt zu gelangen“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Flughafen Paderborn/Lippstadt