WestJets Gewinn schrumpft

WestJet hat einen Einbruch ihres Gewinns um 65,7 Prozent zu vermelden. Das Nettoeinkommen für das zweite Quartal betrug US$8,6 Millionen.

Die Airline kündigte an, dass sie ihre Kapazität im laufenden Quartal um ein bis zwei Prozent reduzieren will. Dazu will WestJet die Einsatzfrequenz ihrer Flugzeuge senken, indem sie ihre Inlandflüge effizienter koordiniert. Noch diesen Monat erwartet die Airline die Lieferung zweier 737NGs, fünf weitere sollen im vierten Quartal dieses Jahres die Flotte auf 86 Flugzeuge erhöhen. Der in Calgary stationierte Low-Cost-Carrier schreibt schon zum siebzehnten Mal in Folge schwarze Zahlen und erwartet für das gesamte Jahr trotz Reduktionen einen Kapazitätsanstieg um zwei bis drei Prozent. Der Umsatz fiel um 13,8 Prozent auf US$492,8 Millionen, doch durch den gleichzeitigen Rückgang der Aufwände um 12,4 Prozent generierte die Airline einen Gewinn von US$34,14 Millionen. Der Verkehr sank um 2,4 Prozent auf 3,29 Milliarden RPMs, während die Kapazität um 1,9 Prozent auf 4,32 Milliarden ASMs anstieg, woraus sich eine Auslastung von 76,1 Prozent ergab, 3,4 Prozentpunkte weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Yield schrumpfte um 11,6 Prozent auf US$16,17 Cents.