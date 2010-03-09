WestJets Auslastung ging leicht zurück

WestJet Airlines flog im Februar mit weniger gut ausgelasteten Flugzeugen, nachdem sie sowohl die Kapazität als auch den Verkehr erhöht hatte.

Die zweitgrösste Airline Kanadas erwartet für das erste Quartal eine Abnahme der Einnahmen pro verfügbare Sitzmeile (RASM) von weniger als drei Prozent. Die Kapazitätsvergrösserungen hätten sich auf die Märkte im südlichen Teil der Vereinigten Staaten, Mexiko und die Karibik konzentriert, so der Low-Cost-Carrier. Die Auslastung war im Februar von 82,6 Prozent auf 82,5 Prozent gesunken, während der Verkehr um neun Prozent anstieg und die Kapazität um 9,3 Prozent erhöht worden war.



