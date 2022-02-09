WestJet wartet CFM56 bei Lufthansa Technik

WestJet Boeing 737 Walt Disney World Frozen Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat sein CFM56-7B-Triebwerkswartungsprogramm an Lufthansa Technik vergeben.

Mit dieser Vereinbarung erhält WestJet Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen, einschließlich Überholungskapazitäten und Wartungsunterstützung vor Ort. Im Rahmen einer separaten Vereinbarung hat Lufthansa Technik mit FTAI Aviation zusammengearbeitet, um den Zugang zu CFM56-Modulen und -Materialien zur Unterstützung dieses Instandhaltungsprogramms zu ermöglichen. Ein wichtiges Prinzip dieses Wartungskonzepts ist der Austausch von Modulen, sodass die Lebensdauer der Triebwerke optimiert und Ressourcen bestmöglich genutzt werden.

„WestJet ist begeistert, mit dieser neuen Vereinbarung mit Lufthansa Technik in einem dynamischen neuen Programm zur Unterstützung unserer Flotte voranzukommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lufthansa Technik, die uns einen hervorragenden Support und ein hervorragendes Management der Triebwerkslebensdauer bietet. Die Zusammenarbeit mit einer Organisation, die die Sichtweise und die Bedürfnisse von Fluggesellschaften versteht, erhöht den Wert der angebotenen Dienstleistungen. Dies ist das Ergebnis eines sehr wettbewerbsintensiven Prozesses, der im Januar 2021 begann und der dazu führte, dass das Team von Lufthansa Technik den Zuschlag für einen Vertrag erhielt, der durch einen Teamansatz mit kreativen Lösungen einen Mehrwert bietet“, sagte Gandeephan Ganeshalingam, Vice President of Technical Operations, WestJet.

„Lufthansa Technik freut sich, mit WestJet bei einem ihrer größten Wartungsprogramme zusammenzuarbeiten und unsere starke Beziehung fortzusetzen. Auch bei der Vergabe von Unteraufträgen an einen Anbieter wie FTAI sind wir zuversichtlich, dass wir ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Produkt zu wettbewerbsfähigen Kosten liefern können. Eine wichtige Säule unserer Zusammenarbeit besteht darin, dass wir in der Lage sind, die Lebensdauer eines Motors gegebenenfalls weiter zu optimieren. Dies führt zu einer hohen Zuverlässigkeit der Triebwerke und einem stabilen Betrieb für WestJet“, sagte Georgios Ouzounidis, VP Corporate Sales North America bei Lufthansa Technik.

„Wir sind stolz darauf, unseren Partner Lufthansa Technik bei diesem einzigartigen CFM56-Wartungsprogramm für WestJet zu unterstützen“, sagte Joe Adams, Chairman und Chief Executive Officer der FTAI. „Da das CFM56-Triebwerk immer ausgereifter wird, glauben wir, dass dieses Programm als neue Blaupause für die Bereitstellung der kreativsten und kosteneffizientesten Wartungslösung für die größte Triebwerksflotte der Welt dient.“

Lufthansa Technik