WestJet wächst weiter

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Oktober 2016 ihre Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um gut vierzehn Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um gute achtzehn Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Oktober 2015 von 2,049 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,353 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 18,7 Prozent auf 1,875 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Oktober 2016 konnte WestJet 1,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 226.000 mehr als im Vorjahresoktober. Die Auslastung erreichte im Oktober 79,7 Prozent und verbesserte sich somit um 2,6 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 33 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.