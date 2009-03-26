WestJet wächst trotz schwachem Umfeld

Die kanadische WestJet Airlines erwartet auf lange Frist ein bedeutendes Wachstum ihres Marktanteils auf Mittelstreckenflügen.

Das Unternehmen steht dank einer starken Bilanz und wenig Schulden gut da und kann von Wachstumsmöglichkeiten im schwachen Umfeld profitieren. Das gleiche geschah schon letztes Jahr, WestJet machte als eine der wenigen Fluggesellschaften Gewinn, wie CFO Vito Culmone erklärte.

WestJet rechnet 2009 mit einem Kapazitätswachstum von 6 bis 7 Prozent im ersten Quartal und 5 Prozent im ganzen 2009. Letztes Jahr erweiterte sie die Kapazität um satte 18 Prozent. Die Boeing 737 Flotte soll dieses Jahr um 10 Flugzeuge auf 85 vergrössert werden, bis 2013 sollen es sogar 121 sein.