WestJet vergrösset Gewinn

WestJet Airlines verbucht einen grossen Sprung beim Quartalsgewinn und will sich künftig auf die Destinationen ausserhalb Kanadas konzentrieren.

Die Airline meldet für das zweite Quartal einen Gewinn von US$20,8 Millionen. Exklusive einmaliger Aufwände betrug der Gewinn US$22,7 Millionen. Die Einnahmen pro verfügbare Sitzmeile ist zum ersten Mal seit acht Monaten wieder angestiegen und zwar um vier Prozent. Dies ist gut, Analisten hatten jedoch Verbesserungen im Bereich zwischen 5,5 und 6 Prozent erwartet. WestJet will ihre Kapazität im dritten Quartal um elf bis zwölf Prozent vergrössern, im Gesamtjahr sollen es neun bis zehn Prozent sein. Im zweiten Quartal hatte die Airline ihre Kapazität im Inland reduziert und diejenige in die südlicheren Märkte erweitert.