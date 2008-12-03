WestJet verbessert sich im November

WestJet Airlines Ltd konnte ihren Verkehr im vergangenen Monat um 14,4 Prozent steigern.

Kanadas zweitgrösste Airline meldete heute mit 76,1 Prozent die beste November-Auslastung seit Betriebsaufnahme. Die RPMs stiegen um 14,4 Prozent auf 1,06 Milliarden während die Kapazität ebenfalls um 13,5 Prozent auf 1,39 Milliarden ASM kletterte. WestJet betreibt 76 Boeing 737 Maschinen, bis 2013 soll die Flotte auf 121 aufgestockt werden. Für die ersten elf Monaten seit Anfang Jahr vermeldet die Airline eine Auslastung von 80,8 Prozent.





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