WestJet und Mokulele spannen zusammen

WestJet gab heute ihre Partnerschaft mit der Hawaiianischen Fluggesellschaft Mokulele Airlines bekannt.

Die Ankündigung der Zusammenarbeit, die zum Ziel hat, das Angebot der Reisen zwischen den verschiedenen Inseln zu erweitern, folgt kurz nach der Meldung, dass WestJet ihren Hawaii Service um 23 Flüge pro Woche vergrössern will. Damit soll WestJet Kunden ein besserer Zugang zu den Hawaiianischen Inseln gewährt werden und Mokulele Airlines gleichzeitig Kanada als neuen Markt eröffnet werden. Die beiden Airlines verhandeln nun noch die Details des Vertrages.

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