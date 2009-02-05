WestJet und Air Canada stehen gut da

Air Canada und WestJet Airlines, die zwei grössten Fluggesellschaften Kanadas, konnten ihre Flüge besser auslasten.

WestJet war im Januar zu 76,8 Prozent ausgelastet, das sind 0,6 Punkte mehr als 2008. WJA hat letztes Jahr die Kapazität erhöht, obwohl die Branche ins Trudeln geriet. Während sie die Kapazität um 9,4 Prozent erhöhte, konnte sie 10,3 Prozent mehr Sitzplatzmeilen verkaufen. Dennoch stehe WJA unter Druck, sagte CEO Sean Durfy.

Air Canada konnte im Januar 79,4 Prozent der Sitze besetzen, das sind 0,7 Punkte mehr. Der Anstieg der Auslastung zeige, dass die Kapazitätspolitik von ACA funktioniere, sagte CEO Montie Brewer. ACA hat ihre Kapazität im letzten Jahr um 8,5 Prozent gekürzt. Die verkauften Sitzplatzmeilen gingen um 7,7 Prozent zurück.

