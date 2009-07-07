WestJet mit weniger Passagieren unterwegs

WestJet Airlines muss für den Monat Juni einen Rückgang der Passagierzahlen vermelden, behält die Prognosen für das zweite Quartal aber bei.

Die Auslastung der Airline fiel von 76,5 Prozent im Juni 2008 auf 72,9 Prozent. Der Passagierverkehr schrumpfte um 7,1 Prozent auf 1,03 Milliarden RPMs, während die Kapazität um 2,5 Prozent zurückging und 1,41 Milliarden ASMs betrug. WestJet erwartet, dass die Kapazität im zweiten Quartal den ursprünglichen Erwartungen entsprechen, also um 16 bis 18 Prozent fallen wird. Die Auslastung im Juni lag leicht unter den früheren Einschätzungen. WestJet bleibt aber optimistisch und glaubt, dass Investoren längerfristig denken und die Airline unterstützen werden.



