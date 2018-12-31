WestJet meldet soliden November

WestJet Boeing 737 Walt Disney World Frozen Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im November 2018 ihre Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 4,9 Prozent vergrößert.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem November 2017 von 2,507 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,630 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 3,1 Prozent auf 2,130 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Im November konnte WestJet mehr als zwei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Auslastung erreichte im November 81,0 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,4 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 120 Boeing 737 und vier Boeing 767-300. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 47 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.