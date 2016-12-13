WestJet meldet soliden November

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im November 2016 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 12,4 Prozent vergrößert.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem November 2015 von 2,049 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,303 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 14,3 Prozent auf 1,843 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Im November konnte WestJet insgesamt 1,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 12,1 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Auslastung erreichte im November 80,6 Prozent und verbesserte sich somit um 1,4 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 33 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.