WestJet meldet soliden März

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im März 2019 das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um gut fünf Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 7,3 Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem März 2018 von 2,815 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,971 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,3 Prozent von 2,409 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,585 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 1,4 Prozentpunkte auf hohe 87,0 Prozent angestiegen. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat März 2,3 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.

WestJet zählte Ende 2018 in ihrer Flotte 115 Boeing 737 NG, 11 Boeing 737 MAX, 47 Bombardier Q400 und vier Boeing 767-300 ERW. Die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter.