WestJet meldet soliden März

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im März 2018 das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 5,2 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um sieben Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem März 2018 von 2,676 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,815 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,0 Prozent auf 2,409 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 1,5 Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent angestiegen. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Februar 2,2 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.

WestJet betreibt 121 Boeing 737 und vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 34 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.