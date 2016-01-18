WestJet meldet soliden Dezember

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Dezember 2015 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 6,1 Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 3,9 Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember von 2,286 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,426 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 3,9 Prozent auf 1,923 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit WestJet 20,3 Millionen Passagiere, das waren 629.000 mehr als im Vorjehr.

WestJet betreibt 117 Verkehrsflugzeuge und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen 24 Q400 Turboprops im Betrieb.