WestJet meldet soliden Dezember

WestJet Boeing 737-800 (Foto: WestJet Airlines)

WestJet hat im Dezember 2014 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 6,1 Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 5,1 Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Dezember 2013 von 2,155 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,286 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 5,1 Prozent auf 1,850 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent. Im Berichtsjahr 2014 flogen mit WestJet 19,7 Millionen Passagiere, das waren 1,2 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.

WestJet betreibt 110 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen bereits 16 Q400 Turboprops im Betrieb.