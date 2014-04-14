WestJet meldet solide Märzzahlen

WestJet hat im März 2014 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 6,6 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 3,9 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem März 2013 von 2,124 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,265 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 3,9 Prozent auf 1,902 Milliarden Sitzplatzmeilen an. WestJet transportierte im ersten Quartal 2014 4,8 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem ersten Quartal 2013 einem Wachstum von sieben Prozent WestJet betreibt mehr als 100 Boeing 737, bis 2018 werden noch rund 30 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit Q400 Turboprops fliegt.