WestJet meldet solide Märzzahlen

WestJet hat im März 2013 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 8,4 Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um 8,2 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem März 2012 von 1,960 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,124 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 8,2 Prozentpunkte auf 1,830 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 0,1 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent zurückgegangen.

WestJet betreibt 102 Boeing 737, bis 2018 werden noch 33 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter. Ab dem Sommer 2013 wird WestJet über ihre neu gebildete Regionaltochter auch Q400 betreiben.