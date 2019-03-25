WestJet meldet solide Februarzahlen

WestJet Boeing 737 Walt Disney World Frozen Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Februar 2019 das Angebot gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,9 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 5,6 Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Februar 2018 von 2,480 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,602 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 5,6 Prozent auf 2,263 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 0,6 Prozentpunkte auf hohe 87,0 Prozent angestiegen. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Februar 1,9 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.

WestJet zählte Ende 2018 in ihrer Flotte 115 Boeing 737 NG, 11 Boeing 737 MAX, 47 Bombardier Q400 und vier Boeing 767-300 ERW. Die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. Im Berichtsjahr 2018 flogen mit WestJet insgesamt 25,491 Millionen Passagiere, 1,354 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.