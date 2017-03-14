WestJet meldet solide Februarzahlen

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Februar 2017 das Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 2,7 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 5,2 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar von 2,308 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,370 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 5,2 Prozent auf 2,019 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um zwei Prozentpunkte auf 85,2 Prozent geklettert. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Februar rund 1,8 Millionen Passagiere, dies waren 5,8 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit WestJet 22 Millionen Passagiere, das waren 1,7 Millionen mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 33 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.