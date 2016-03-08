WestJet meldet solide Februarzahlen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Februar 2016 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 9,2 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 7,7 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Februar 2015 von 2,114 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,308 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,7 Prozent auf 1,919 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 1,1 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent zurückgegangen. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Februar rund 1,7 Millionen Passagiere, dies waren 7,7 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit WestJet 20,3 Millionen Passagiere, das waren 629.000 mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 117 Verkehrsflugzeuge und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen 24 Q400 Turboprops im Betrieb.