WestJet meldet solide Februarzahlen

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Februar 2015 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 3,7 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 3,3 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Februar 2014 von 2,038 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,114 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 3,3 Prozent auf 1,782 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,3 Prozent zurück gegangen. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Februar rund 1,6 Millionen Passagiere, dies waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit WestJet 19,7 Millionen Passagiere, das waren 1,2 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. WestJet betreibt mehr als 110 Boeing 737 und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen bereits 17 Q400 Turbopropeller Flugzeuge im Betrieb.