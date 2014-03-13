WestJet meldet solide Februarzahlen

WestJet hat im Februar 2014 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 9,2 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 7,3 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Februar 2013 von 1,867 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,038 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,3 Prozent auf 1,725 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 1,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,6 Prozent zurück gegangen. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Februar rund 1,5 Millionen Passagiere, dies waren acht Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. WestJet betreibt mehr als 100 Boeing 737, bis 2018 werden noch rund 30 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit Q400 Turboprops fliegt.