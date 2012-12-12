WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet hat im November 2012 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 1,7 Prozentpunkte ausgebaut.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem November 2011 von 1,728 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,757 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg ebenfalls um 8,3 Prozentpunkte auf 1,451 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im November 2012 konnte WestJet mehr als 1,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Die Auslastung erreichte im November 82,6 Prozent und verbesserte sich somit um 5,0 Prozentpunkte. WestJet betreibt 100 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 8.000 Arbeitnehmer.