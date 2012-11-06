WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet hat im Oktober 2012 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 0,9 Prozentpunkte ausgebaut.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Oktober 2011 von 1,708 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,724 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg ebenfalls um 5,9 Prozentpunkte auf 1,400 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Oktober 2012 konnte WestJet mehr als 1,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Die Auslastung erreichte im Oktober 82,9 Prozent und verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte. WestJet betreibt 99 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 8.000 Arbeitnehmer.