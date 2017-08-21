WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juli 2017 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 6,4 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 6,8 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juli 2016 von 2,627 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,794 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 6,8 Prozent auf 2,392 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent verbessert. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Juli 2,2 Millionen Passagiere, das waren 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

WestJet betreibt 114 Boeing 737 und neu auch vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 39 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.