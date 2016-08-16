WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juli 2016 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 10,7 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 13,9 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juli 2015 von 2,374 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,627 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 13,9 Prozent auf 2,239 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 2,4 Prozentpunkte auf solide 85,2 Prozent verbessert. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Juli rund zwei Millionen Passagiere, das waren 6,6 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und neu auch vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit achtundzwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.