WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet Airlines Q400 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juli 2015 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 5,6 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um fünf Prozent

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juli 2014 von 2,249 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,374 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um fünf Prozent auf 1,966 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,8 Prozent verschlechtert. Mit Westjet flogen im Berichtsmonat Juli rund 1,9 Millionen Passagiere, das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

WestJet betreibt 115 Boeing 737 und zwei Boeing 757-200. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit zwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.