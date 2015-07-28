WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juni 2015 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 7,6 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um sieben Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juni 2014 von 2,032 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,187 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um sieben Prozent auf 1,682 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent abgeschwächt.

WestJet betreibt mehr als 113 Boeing 737, die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit zwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.