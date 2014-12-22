WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet Boeing 737-800 (Foto: WestJet Airlines)

WestJet hat im November 2014 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 6,9 Prozent ausgebaut.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem November 2013 von 1,923 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,056 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um acht Prozent auf 1,656 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im November 2014 konnte WestJet mehr als 1,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 108.000 mehr als im Vorjahresnovember. Die Auslastung erreichte im November 80,5 Prozent und verbesserte sich somit um 0,8 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 109 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen bereits 16 Q400 Turboprops im Betrieb.