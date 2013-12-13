WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet hat im November 2013 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 9,4 Prozent ausgebaut.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem November 2012 von 1,757 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,923 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg ebenfalls um 5,7 Prozent auf 1,533 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im November 2013 konnte WestJet mehr als 1,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 53.000 mehr als im Vorjahresnovember. Die Auslastung erreichte im November 79,2 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,9 Prozentpunkte. WestJet betreibt 100 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 9.600 Arbeitnehmer. Im Sommer hat WestJet ihre Tochter Encore mit Q400 Turboprops auf die Strecke geschickt.