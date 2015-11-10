WestJet meldet leichtes Wachstum

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Oktober 2015 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 0,7 Prozent ausgebaut.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Oktober 2014 von 2,035 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,049 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 0,3 Prozent auf 1,580 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Oktober 2015 konnte WestJet 1,6 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresoktober. Die Auslastung erreichte im Oktober 77,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,3 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 115 Boeing 737 und eine Boeing 767. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 22 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.