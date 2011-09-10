WestJet meldet höhere Auslastung

WestJet Airlines aus Kanada konnte ihre Auslastung im August 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,1 Prozentpunkte verbessern.

Die Flugzeuge der zweitgrössten Fluggesellschaft Kanadas waren im letzten Monat zu 83,3 Prozent ausgelastet, dies entspricht im Vergleich zum August 2010 einer Verbesserung von 1,1 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg ebenfalls um 7,7 Prozent auf 1,548 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 6,2 Prozent auf 1,858 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert wurde. Im August 2011 konnte WestJet 1,49 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das ist ein neuer Rekord für die Airline. WestJet betreibt rund 90 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 8.000 Arbeitnehmer.