WestJet meldet höhere Auslastung

WestJet Airlines konnte ihre Auslastung im Juli 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,9 Prozentpunkte verbessern.

Die Flugzeuge der zweitgrössten Airline Kanadas waren im letzten Monat zu 81,6 Prozent ausgelastet, dies entspricht einer Verbesserung von 0,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Juli 2010. Die Nachfrage stieg ebenfalls um 8,4 Prozent auf 1,520 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 7,2 Prozent auf 1,861 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert wurde. WestJet betreibt rund 90 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 8.000 Arbeitnehmer.