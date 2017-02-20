WestJet meldet guten Jahresauftakt

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Januar 2017 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um gut sechs Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg ebenfalls um gut sechs Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Januar 2016 von 2,495 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,653 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 6,2 Prozent auf 2,122 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent verschlechtert. Mit WestJet flogen im Januar mehr als 1,9 Millionen Passagiere, das waren 7,1 Prozent mehr als Im Vorjahresjanuar.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit WestJet 22 Millionen Passagiere, das waren 1,7 Millionen mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 33 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.