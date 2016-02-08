WestJet meldet guten Jahresauftakt

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Januar 2016 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um sieben Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 7,8 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Januar 2015 von 2,332 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,495 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,8 Prozent auf 1,998 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent verbessert. Mit WestJet flogen im Januar mehr als 1,7 Millionen Passagiere, das waren 7,4 Prozent mehr als Im Vorjahresjanuar.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit WestJet 20,3 Millionen Passagiere, das waren 629.000 mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 117 Verkehrsflugzeuge und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen 24 Q400 Turboprops im Betrieb.