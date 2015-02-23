WestJet meldet guten Jahresauftakt

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Januar 2015 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 5,5 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 3,6 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Januar 2014 von 2,211 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,332 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 3,6 Prozent auf 1,854 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent verschlechtert. Mit WestJet flogen im Januar mehr als 1,6 Millionen Passaagiere, das waren zwei Prozent mehr als Im Vorjahresjanuar.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit WestJet 19,7 Millionen Passagiere, das waren 1,2 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. WestJet betreibt mehr als 110 Boeing 737 und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. Seit Sommer 2013 betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore, hier stehen bereits 17 Q400 Turbopropeller Flugzeuge im Betrieb.