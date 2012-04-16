WestJet meldet gute Märzzahlen

WestJet hat im März 2012 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um sieben Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um neun Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem März 2011 von 1,831 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,960 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um neun Prozentpunkte auf 1,691 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 1,4 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent. WestJet betreibt 98 Boeing 737, bis 2018 werden 37 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.