WestJet meldet gute Februarzahlen

WestJet hat im Februar 2013 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 3,1 Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um 7,3 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Februar 2012 von 1,811 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,867 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,3 Prozentpunkte auf 1,608 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 3,4 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent. Mit der zweitgrössten Fluggesellschaft Kanadas flogen im Berichtsmonat Februar rund 1,4 Millionen Passagiere, dies waren gut fünf Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. WestJet betreibt 100 Boeing 737, bis 2018 werden 35 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter.