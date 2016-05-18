WestJet meldet bessere Nachfrage

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im April 2016 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um fünf Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 5,5 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem April 2015 von 2,280 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,394 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 5,5 Prozent auf 1,930 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent verbessert. Mit WestJet flogen im April mehr als 1,7 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,1 Prozent.

WestJet betreibt 114 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit fünfzehn Q400 Turboprops fliegt.