WestJet meldet bessere Nachfrage

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im April 2015 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um knapp sechs Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um gut drei Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem April 2014 von 2,155 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,280 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 3,1 Prozent auf 1,829 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent verschlechtert. Mit WestJet flogen im April rund 1,7 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.

WestJet betreibt mehr als 113 Boeing 737, die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit zwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.