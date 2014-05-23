WestJet meldet bessere Nachfrage

WestJet hat im April 2014 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 7,1 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 6,5 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem April 2013 von 2,013 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,155 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 6,5 Prozent auf 1,774 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent verschlechtert. Mit WestJet flogen im April mehr als 1,6 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,7 Prozent. WestJet betreibt mehr als 100 Boeing 737, bis 2018 werden noch rund 30 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit Q400 Turboprops fliegt.