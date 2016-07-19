WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juni 2016 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 7,5 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 12,3 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juni 2015 von 2,187 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,350 Milliarden Sitzplatzmeilen um 7,5 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage ist um 12,3 Prozent auf 1,889 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 3,5 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat Juni konnte WestJet 5,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.

WestJet betreibt mehr als 114 Boeing 737 und neu auch vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit achtundzwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.