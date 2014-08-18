WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet hat im Juli 2014 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 6,6 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 6,7 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juli 2013 von 2,110 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,249 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 6,7 Prozent auf 1,873 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf solide 83,3 Prozent verbessert. Mit Westjet flogen im Berichtsmonat Juli 1,8 Millionen Passagiere, das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuli. WestJet betreibt mehr als 100 Boeing 737, bis 2018 werden noch rund 30 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit Q400 Turboprops fliegt.