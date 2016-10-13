WestJet meldet Septemberzahlen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet Airlines aus Kanada kann für den September 2016 eine höhere Auslastung ihrer Flugzeuge bekanntgeben.

Die Flugzeuge der zweitgrößten Fluggesellschaft Kanadas waren im letzten Monat zu 79,9 Prozent ausgelastet, dies entspricht im Vergleich zum September 2015 einer Verbesserung von 2,5 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg um 16,3 Prozent auf 1,887 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 12,6 Prozent auf 2,363 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert wurde.

Im dritten Quartal 2016 konnte WestJet 5,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren gut sieben Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 28 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.