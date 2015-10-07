WestJet meldet Septemberzahlen

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet Airlines aus Kanada kann für den September 2015 eine höhere Auslastung ihrer Flugzeuge bekanntgeben.

Die Flugzeuge der zweitgrößten Fluggesellschaft Kanadas waren im letzten Monat zu 77,4 Prozent ausgelastet, dies entspricht im Vergleich zum September 2014 einer Verbesserung von 1,5 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg um 7,8 Prozent auf 1,623 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 5,9 Prozent auf 2,099 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert wurde. Im dritten Quartal 2015 konnte WestJet 5,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren gut fünf Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

WestJet betreibt 115 Boeing 737 und eine Boeing 767. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 22 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.